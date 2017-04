Star Trek: Discovery, svelato il nome del personaggio di Sonequa Martin-Green

La CBS ha confermato che Sonequa Martin-Green sarà la protagonista di Star Trek: Discovery, la nuova serie che racconterà delle avventure inedite ambientate nella saga sci-fi.

L'attrice avrà il ruolo del Primo Ufficiale della Starship USS Discovery, Michael Burnham, come rivelato nel sito ufficiale di Star Trek.

Nella serie che debutterà prossimamente su CBS All Access, Sonequa sarà il personaggio principale nonostante non si tratti di un capitano o il personaggio non sia il leader dell'equipaggio della nave spaziale.

Jason Isaacs sarà infatti il Capitano Lorca nei tredici episodi previsti per la prima stagione.

Fanno parte del cast, la cui produzione è iniziata a gennaio, anche James Frain, Doug Jones, Anthony Rapp, Michelle Yeoh, Mary Chieff, Shazad Latif e Chris Obi.

I nuovi episodi della saga saranno ambientati dieci anni prima quanto mostrato nello show originale e circa un centinaio di anni dopo il primo contatto tra la Terra e i Klingon.

