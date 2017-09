Star Trek: Discovery, record di iscrizioni a CBS All Access dopo la première

Negli Stati Uniti la serie Star Trek: Discovery ha ottenuto sulla CBS circa 9.6 milioni di spettatori, cifra che aumenterà arrivando a quota 15 milioni grazie ai dati ottenuti dal circuito di video on-demand e dalla visualizzazioni in differita.

I prossimi episodi, in Italia distribuita da Netflix, saranno disponibili solo su CBS All Access e la piattaforma ha ottenuto una crescita esponenziale nel numero di abbonati al servizio.

L'emittente, senza entrare nei dettagli, ha infatti dichiarato che i numeri hanno superato il record di sottoscrizioni ottenuto in occasione dei Grammy Awards.

Fanno parte del cast dello show Jason Isaacs, James Frain, Sonequa Martin, Doug Jones, Anthony Rapp, Michelle Yeoh, Rainn Wilson, Mary Chieff, Shazad Latif e Chris Obi.

Al centro degli eventi vi sarà un equipaggio nuovo rispetto al passato, tuttavia la serie manterrà le stesse tematiche dello show originale, amato da molte generazioni.

Le puntate saranno ambientate dieci anni prima rispetto a quanto mostrato nella serie originale e circa un centinaio dopo il primo contatto tra la Terra e i Klingon.

Leggi anche: Star Trek: 10 cose che (forse) non sapete sull'universo creato da Gene Roddenberry

Home News Star Trek: Discovery, record di iscrizioni a CBS...