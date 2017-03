Star Trek: Discovery, Rainn Wilson reciterà nella serie della CBS

La CBS ha annunciato che Rainn Wilson reciterà in Star Trek: Discovery con il ruolo di Harry Mudd, un carismatico criminale intergalattico che era apparso in passato nella serie originale. In quell'occasione il personaggio era stato interpretato dall'attore Roger C. Carmel.

Fanno già parte del cast dello show, la cui produzione è iniziata a gennaio, Jason Isaacs, James Frain, Sonequa Martin, Doug Jones, Anthony Rapp, Michelle Yeoh, Mary Chieff, Shazad Latif e Chris Obi.

I nuovi episodi della saga saranno ambientati dieci anni prima quanto mostrato nello show originale e circa un centinaio di anni dopo il primo contatto tra la Terra e i Klingon.

