Star Trek: Discovery, Netflix posticipa l'uscita italiana del terzo episodio

I fan italiani di Star Trek: Discovery dovranno posticipare la visione del terzo episodio dello show. A causa di un disguido dovuto a un problema tecnico nel doppiaggio, Netflix ha deciso di rinviare la diffusione dell'episodio posticipandolo a lunedì 9 Ottobre.

La decisione sarebbe stata presa in seguito a problemi legati al volume delle voci, problemi presenti anche nel secondo episodio. Al momento non sappiamo se Netflix recupererà il ritardo diffondendo due episodi in un colpo solo o se manterrà il gap accumulato rispetto al mondo. Lunedì 2 Ottobre, su Netflix Italia, l'episodio non sarà visionabile neppure in lingua originale.

Star Trek: Discovery seguirà le avventure della Flotta Stellare alla scoperta di nuovi mondi e nuove forme di vita, durante le quali il capitano dovrà imparare che prima di poter comprendere il mondo degli alieni è necessario capire se stessi.

Star Trek, uno degli show più iconici del mondo televisivo mondiale, torna 50 anni dopo la premiere. Nella serie vedremo una nuova navicella, nuovi personaggi e missioni, ritrovando però gli stessi valori e la stessa speranza per il futuro che ha ispirato una generazione intera di sognatori.

