Star Trek: Discovery, James Frain avrà il ruolo di Sarek

Sarà l'attore James Frain a interpretare il padre di Spock nella nuova serie Star Trek: Discovery, in arrivo prossimamente su CBS all Access. Il personaggio è chiamato Sarek e in passato è stato interpretato da Mark Lenard nella serie e Ben Cross nel film del 2009.

Le riprese degli episodi inizieranno la prossima settimana e si è deciso di rimandare la data della première per permettere ai produttori dello show di avere il tempo necessario a realizzare lo show nel migliore dei modi, senza preoccuparsi eccessivamente delle tempistiche.

Fanno già parte del cast della serie, ambientata circa dieci anni prima l'originale, anche Sonequa Martin, Doug Jones, Anthony Rapp, Michelle Yeoh, Mary Chieff, Shazad Latif e Chris Obi.

