Star Trek: Discovery, ecco il trailer speciale in klingon!

Il primo episodio di Star Trek: Discovery è da oggi disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo (esclusi Stati Uniti e Canada). Per celebrarne il lancio, Netflix ha realizzato in esclusiva un trailer speciale in Klingon! E come se non bastasse, a tutti i fan della serie è stata riservata un'altra fantastica sorpresa: da oggi sarà possibile guardare su Netflix tutti i 15 episodi di Star Trek: Discovery sottotitolati anche in Klingon.

Star Trek: Discovery seguirà le avventure della Flotta Stellare alla scoperta di nuovi mondi e nuove forme di vita, durante le quali il capitano dovrà imparare che prima di poter comprendere il mondo degli alieni è necessario capire se stessi.

Star Trek, uno degli show più iconici del mondo televisivo mondiale, torna 50 anni dopo la premiere. Nella serie vedremo una nuova navicella, nuovi personaggi e missioni, ritrovando però gli stessi valori e la stessa speranza per il futuro che ha ispirato una generazione intera di sognatori.

A partire dal 25 Settembre, un nuovo episodio sarà disponibile in esclusiva su Netflix ogni lunedì alle 12.00, dopo la trasmissione di quello americano in onda su CBS.

