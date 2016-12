Stanotte a San Pietro con Alberto Angela il 27 dicembre su Tivusat

Rai 4K, al canale 210 di tivùsat, si accende il 27 dicembre per mostrarci i segreti di San Pietro. Il documentario di Alberto Angela sui segreti della basilica di San Pietro ripercorrerà la storia di San Pietro e porterà le telecamere anche all'interno di molti posti che sono solitamente inaccessibili.

Al telespettatore si schiuderà uno scrigno di tesori d'arte, un percorso intimo e maestoso, tra monumenti famosi come la Cupola di San Pietro, la sublime Pietà, gli affreschi della Cappella Sistina e i giardini immersi nella quiete notturna. Una grande produzione, arricchita da ospiti d'eccezione come Giancarlo Giannini e Carlo Verdone, realizzata da Rai 1 e Centro Televisivo Vaticano, in collaborazione con Officina della Comunicazione.

Dopo le 7 partite finali degli Europei e le 8 puntate della serie Tv I Medici, il canale 4K della Rai è pronto a deliziarci con nuove sorprendenti immagini. Solo gli utenti che dispongono di un TV ULTRA HD e di una CAM certificata tivùsat HD, potranno vedere l'evento in 4K; per scegliere un TV ULTRA HD certificato tivùsat o per verificare se il tuo TV tivùsat è UHD, vai sul sito tivusat.tv/prodotti e scarica la lista nella sezione iDTV. Stanotte a S.Pietro sarà comunque visibile su_ Rai 1_ anche in HD al canale 101 di tivùsat.

