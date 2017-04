Stan Lee, Carrie Fisher e Mark Hamill diventeranno "Leggende Disney"

Il 14 luglio, nell'ambito dell'evento D23 Expo, si svolgerà la cerimonia Disney Legends Awards durante la quale si celebrerà il talento di alcuni artisti che hanno dato un importante contributo a The Walt Disney Company.

In questa occasione si onoreranno l'icona della Marvel Stan Lee, gli interpreti dei gemelli Skywalker Mark Hamill e Carrie Fisher nei film di Star Wars, Oprah Winfrey, Garry Marshall, l'animatore Clyde "Gerry" Geronimi, il fumettista Manuel Gonzales, Wayne Jackson della Walt Disney Imagineer, e la regista Julie Taymor.

Nella hall of fame ideata nel 1987 sono già entrati in passato artisti come Robin Williams, Carl Barks, George Lucas e Jim Henson.

Bob Iger, amministratore delegato della Disney, ha ricordato: "Il Disney Legends Award è il più grande onore che può assegnare la nostra società a un individuo, riservato a quelle poche persone che hanno lasciato davvero un segno indelebile nella storia della The Walt Disney Company".

