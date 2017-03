Spring Breakers: il film di Harmony Korine diventerà una serie tv

Il film Spring Breakers - Una vacanza da sballo verrà adattato in una serie tv che debutterà sulla nuova piattaforma digitale Blackpills.

I produttori del lungometraggio del 2012, Chris Hanley e Fernando Sulichin, svilupperanno il progetto, mentre il regista Harmony Korine e il cast non verranno coinvolti.

Sul grande schermo si assisteva alla storia di quattro studentesse del college (Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Ashley Benson e Rachel Korine) che non potevano partire per le vacanze nel Sud della Florida perché non avevano i soldi necessari, decidendo quindi di derubare un ristorante pur di poter concedersi una pausa dagli studi. Le giovani venivano poi coinvolte in altri crimini a causa di uno spacciatore (James Franco).

