Split: la trama ufficiale di Glass, il sequel di Shyamalan

Come anticipato da qualche mese, le linee narrative e i personaggi di Unbreakable - Il predestinato e Split andranno a incontrarsi in Glass, il nuovo film di M. Night Shyamalan, che sarà un sequel per entrambe le pellicole. Oggi la produzione ha rilasciato la sinossi ufficiale del film:

"Subito dopo il finale di Split, Glass vede David Dunn (Bruce Willis) all'inseguimento della Bestia rilasciata da Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), mentre la presenza oscura di Elijah Price (Samuel L. Jackson) si fa sempre più ingombrante quando si scopre che l'uomo sa alcuni importanti segreti per tenere in pugno i due protagonisti..."

Nel cast ci saranno anche Sarah Paulson e Anya Taylor-Joy, le riprese del film inizieranno ad ottobre per un'uscita nelle sale prevista per il 18 gennaio 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Split: la trama ufficiale di Glass, il sequel di...