Spike Jonze collabora con Frank Ocean e Brad Pitt a un nuovo progetto

Il regista Spike Jonze è stato avvistato impegnato dietro la macchina da presa durante il FYF Fest di Los Angeles.

Il cantante Frank Ocean era impegnato sul palco quando ha interpretato una cover del brano Close to You dei Carpenter e Never Can Say Goodbye dei Jackson 5. Durante l'esecuzione dei due brani l'attore Brad Pitt è apparso a lato del palco, dove ha finto di essere impegnato in una telefonata.

Jonze era al lavoro anche durante un'esibizione di Ocean al Lovebox festival di Londra e, per ora, non è chiaro se il filmmaker sta realizzando i video per usarli in un nuovo lungometraggio, per un documentario musicale o avendo altro in mente.

Home News Spike Jonze collabora con Frank Ocean e Brad Pitt...