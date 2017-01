Spider-Man: Miles Morales sarà il protagonista della pellicola animata Sony!

Sony Pictures Animation ha annunciato ufficialmente che il protagonista della pellicola animata su Spider-Man in preparazione non sarà, come nel caso del live action, Peter Parker, bensì Miles Morales! A Culver City, in California, poche ore fa è stato mostrato un breve teaser del film che svela alcuni concept art e il logo di un ragno rosso e blu in graffiti-style.

Il volto di Morales, celato dalla maschera, non viene mostrato, ma il costume di Spider-Man svelato nel teaser è in linea con la tenuta ufficiale dell'Uomo Ragno rossa e blu. In alcune sequenze Spider-Man dà la caccia a Prowler e compare anche un'enorme statua di Green Goblin. Al momento l'animazione è ancora provvisoria, ma pare che il film utilizzerà una tecnica unica che combina illustrazioni tratte dal fumetto con CGI.

Per il momento non si hanno notizie sul cast vocale del film scritto e prodotto da Phil Lord e Chris Miller che sarà diretto da Bob Persichetti. La pellicola è attesa in sala il 21 dicembre 2018.

