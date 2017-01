Spider-Man: Homecoming - Svelate le action figures ispirate al film

Hasbro ha svelato le prime action figures ispirate a Spider-Man: Homecoming. Nei prossimi mesi i fan si vedranno arrivare sugli scaffali dei negozi Spider-Man, il villain Vulture e un action figure dell'eroe con indosso la tuta originale indossata in Captain America: Civil War.

The new SPIDER-MAN: HOMECOMING Hasbro toys gives us a full look at Spidey's original home-made suit & the updated one ! pic.twitter.com/I2mUAjBW0Z