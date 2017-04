Spider-Man: Homecoming non conterrà nessun riferimento a Daredevil

E' stato messo in chiaro da tempo che il Marvel Cinematic Universe e l'universo televisivo Marvel sono due mondi separati e differenti. Al tempo stesso, però, i fan dei fumetti non possono non pensare all'ipotesi che Peter Parker abbia sentito parlare di un altro vigilante in tuta rossa che sia aggira per New York. In tal caso, però, Peter non ne farà menzione in Spider-Man: Homecoming.

Nei fumetti Spider-Man e Daredevilm si sono incontrati spesso, ma questo non accadrà anche sul piccolo e grande schermo. Il co-produttore Eric Carroll spiega: "Nel film non ci sarà un riferimento specifico a Daredevil. Credo che tutti pensiamo che sarebbe divertente, ed è una carta che ci piacerebbe giocare, ma magari accadrà più avanti. Per adesso nel film non ci saranno richiami a Daredevil".

