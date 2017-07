Spider-Man: Homecoming, nel film dovevano apparire altri due Avengers

Due concept art creati per il film Spider-Man: Homecoming rivelano che nel film diretto da Jon Watts avrebbe potuto esserci la presenza di altri membri del team degli Avengers.

Le immagini svelano infatti che durante una sequenza di azione in aiuto di Peter Parker sarebbero arrivati War Machine e Visione, non solo Iron Man.

Gli autori hanno successivamente deciso di rimuovere i due eroi dalla sequenza, probabilmente per concentrarsi maggiormente sulle gesta dell'eroe protagonista del lungometraggio, interpretato da Tom Holland.

Ecco le foto:

Nel cast del film con protagonista Tom Holland, diretto da Jon Watts, troviamo Marisa Tomei (Zia May), Kenneth Choi che interpreterà il preside della scuola di Peter, e Zendaya Coleman nei panni di Michelle. In più Donald Glover, Michael Barbieri, Laura Harrier, Tony Revolori, Abraham Attah, Hannibal Buress, Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr., Michael Chernus e J.J. Totah.