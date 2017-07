Spider-Man: Homecoming, Marisa Tomei parla del futuro di Zia May

La giovane zia May di Marisa Tomei è piaciuta molto ai fan di Spider-Man: Homecoming, l'ultima uscita Marvel capace di incassare già 500 milioni di dollari in due settimane. Mentre Tom Holland, Robert Downey Jr. e Michael Keaton sono da sempre state la star più attese del film, la Tomei ha stupito per aver portato una ventata di freschezza al suo personaggio, decisamente differente dalle altre due zie May (Rosemary Harris e Sally Field). Oggi l'attrice, premio Oscar per Mio cugino Vincenzo, ha dichiarato di aver voglia di partecipare a numerosi sequel:

"Ne farò quanti ne vogliono. Ci saranno diverse sorprese perché il finale del film è un colpo di scena, lascia una porta creativa spalancata. Sicuramente ci potranno essere diverse possibilità interessanti. Non ho visto le altre saghe di Spider-Man e forse ho fatto bene per non farmi influenzare da chi aveva portato in scena il ruolo prima di me."

