Spider-Man: Homecoming è il film di supereroi che ha incassato di più nel 2017!

Spider-Man: Homecoming può festeggiare un nuovo record. La sinergia tra Sony Pictures e Marvel si è rivelata vincente visto che la pellicola su Peter Parker, a due mesi e mezzo dalla release, è diventata il film di supereroi che ha incassato di più del 2017.

Spider-Man: Homecoming ha avuto un successo notevole non solo negli USA, ma anche nei mercati internazionali, incassando 69.2 milioni in Cina, 7.1 milioni in Giappone, e 25,4 milioni in Corea del Sud. Con questi numeri non è certo un caso che la produzione sia già al lavoro sul sequel di Spider-Man: Homecoming, in uscita nel 2019.

Negli USA Spider-Man: Homecoming ha incassato 331,8 milioni ed è terzo dopo Guardiani della Galassia Vol. 2 (389 milioni) e Wonder Woman (411 milioni). Nel resto del mondo il film ha incassato 874.357.374 milioni, infrangendo un importante record.

Di seguito trovate i primi dieci minuti di Spider-Man: Homecoming, diffusi on line in occasione della release home video.

