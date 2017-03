Sony Pictures e Marvel, in attesa di condividere il nuovo trailer, hanno diffuso due locandine di Spider-Man: Homecoming, in arrivo sui nostri schermi il 6 luglio 2017.

Le immagini mostrano Tom Holland, interprete di Peter Parker, su un grattacielo e sospeso su un cartello di New York.

Sul grande schermo si assisterà alle disavventure del teenager mentre cerca di affrontare le difficoltà rappresentate dal suo essere un supereroe e un normale studente del liceo. La situazione sarà complicata dall'arrivo in scena del villain Vulture, che metterà a rischio tutto quello che Peter ama.

Ecco tutti i poster diffusi nelle ultime ore:

Nel cast del film, diretto da Jon Watts, troviamo Marisa Tomei (Zia May), Robert Downey Jr. che riprenderà il suo ruolo di Tony Stark, Michael Keaton nella parte del villain, Kenneth Choi che interpreterà il preside della scuola di Peter, e Zendaya Coleman nei panni di Michelle. In più Donald Glover, Michael Barbieri, Laura Harrier, Tony Revolori, Abraham Attah, Hannibal Buress, Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr., Michael Chernus e J.J. Totah.

Home News Spider-Man: Homecoming, due nuovi poster del film