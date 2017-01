Speciale Carrie Fisher – Storia di una Principessa, stasera in onda su TV8

Patrizio Marino

Con un addio commosso i fan di Star Wars e non solo, insieme tutto il mondo del cinema mondiale hanno salutato Carrie Fisher scomparsa il 27 dicembre a 60 anni. Per ricordare l'attrice che ha reso iconico e indimenticabile il personaggio della Principessa Leila di Star Wars, TV8 manderà in onda lunedì 2 gennaio alle ore 20.45 uno speciale realizzato per l'occasione da Sky Cinema Speciale Carrie Fisher - Storia di una Principessa.

Lo speciale ricostruirà, attraverso interviste e dichiarazioni di fan e colleghi, la vita e la carriera dell'attrice: dal controverso rapporto con la madre, l'attrice Debbie Reynolds, scomparsa 24 ore dopo la morte improvvisa della figlia, al successo mondiale del primo Star Wars fino alla tossicodipendenza, la malattia mentale e gli ultimi anni della sua vita con la riapparizione nel nuovo capitolo della saga, tra red carpet in giro per il mondo per le premiere del Star Wars: Il risveglio della forza e le tante polemiche per il suo ritorno sulle scene.

Questo speciale anticipa la messa in onda di Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni.

