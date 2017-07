Spawn: in arrivo un nuovo film prodotto dalla Blumhouse

Todd McFarlane ha annunciato che collaborerà con la Blumhouse per riportare sul grande schermo Spawn, dopo il film distribuito nei cinema nel 1997 e prodotto dalla New Line.

Il fumetto originale ha come protagonista il mercenario della CIA Al Simmons che, dopo essere stato ucciso dal suo partner, finisce all'Inferno perché aveva ucciso molte persone innocenti. Simmons stringe poi un accordo con una creatura malvagia chiamata Malebolgia pur di rivedere almeno una volta la moglie, venendo così trasformato in un demone e rispedito sulla Terra.

McFarlane firmerà la sceneggiatura e si occuperà della regia del progetto.

