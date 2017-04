Sons of Anarchy: svelate le prime scene dello spinoff Mayans MC

Il creatore di Sons of Anarchy Kurt Sutter ha diffuso i primi dettagli e le prime immagini del pilot dello spinoff, Mayans MC, in arrivo su FX.

Sutter ha postato su Twitter una foto dal set scattata nell'undicesimo giorno di lavorazione del pilot, mostrando un meeting al clubhouse di Mayans MC. Sulla sinistra scorgiamo l'interprete di Breaking Bad e Better Call Saul Raymond Cruz nel ruolo di Che "Padre" Romero, personaggio ricorrente di Mayans MC (se la pilot verrà trasformato in serie). Segue una foto del dodicesimo giorno in cui si gira una scena corale.

Mayans MC pilot. Day 11. Everything new is old again. #templo #mayansmc Un post condiviso da Kurt Sutter (@sutterink) in data: 19 Apr 2017 alle ore 19:02 PDT

Mayans MC pilot. Day 12. Still working out my Catholic shit. #mayansmc Un post condiviso da Kurt Sutter (@sutterink) in data: 20 Apr 2017 alle ore 22:39 PDT

Mayans MC è ambientato in un mondo post Jax Teller, dove EZ Reyes, membro della gang ispanica dei Mayans che si muove sul confine tra California e Messico, è alle prese con il desiderio di vendetta contro il cartello e il bisogno di conquistare il rispetto delle donne che ama.

J.D. Pardo interpreta EZ Reyes. Con lui nel cast Clayton Cardenas è Angel, fratello di EZ, John Ortiz interpreta il presidente del club Esai "Taino" Osorio, mentre Edward James Olmos è il padre di EZ.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV.

Home News Sons of Anarchy: svelate le prime scene dello...