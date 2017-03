Song to Song: Terrence Malick ha fatto una rara apparizione all'SXSW Film Festival!

A sorpresa il regista Terrence Malick è apparso in pubblico. Il cineasta, notoriamente schivo e allergico alla ribalta, ha partecipato al panel dell'SXSW Film Festival di Austin, Texas, dedicato al suo nuovo lavoro Song to Song.

Malick è apparso a fianco della star Michael Fassbender per partecipare al dibattito moderato da Richard Linklater.

Song to Song, interpretato da Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara e Natalie Portman, ha debuttato in prima mondiale al festival. Il film girato in gran parte a Austin, dove Malick risiede, racconta la storia di due coppie coinvolte nella scena musicale della città e vede la presenza di numerosi artisti inclusi Florence Welch, Iggy Pop, Patti Smith e John Lydon.

La pellicola, per il momento, ha diviso la critica. Parlando del processo creativo, Terrence Malick ha spiegato di aver "continuato a girare per far sì che risultasse spontaneo. Alla fine della giornata non sai mai che cosa hai in mano. Il montaggio richiede molto tempo. Occorre appellarsi alla pazienza dei finanziatori o dello studio, spesso più di una volta".

Il regista ha svelato inoltre che in un primo tempo Song to Song ha rischiato di diventare una serie tv per via della lunga durata: "Avevamo otto ore di girato. Abbiamo pensato 'E' una miniserie questa? Avrebbe potuto esserlo davvero. Ci è voluto un sacco di tempo per accorciarlo fino a raggiungere una durata accettabile".

