Song to Song: il poster del film diretto da Terrence Malick

Song to Song, il nuovo film diretto da Terrence Malick, arriverà nelle sale americane il 17 marzo e sarà ambientato nel mondo della musica.

Nell'attesa di scoprire nuovi dettagli sul progetto, è stato ora distribuito il poster ufficiale.

La trama del lungometraggio è la seguente:

In questa storia d'amore moderna ambientata nella scena musicale di Austin, in Texas, due coppie intrecciate tra loro - composte dai cantautori in difficoltà Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling), e dal magnate della musica Cook (Michael Fassbender) e dalla cameriera che adesca (Natalie Portman) - inseguono il successo attraverso un panorama rock'n'roll di seduzione e tradimento.

Nel lungometraggio appariranno anche Patti Smith, Lykke Li, i Black Lips, Iggy Pop, Florence and the Machine, e i Red Hot Chili Peppers.

