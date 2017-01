Song to Song, diretto da Terrence Malick, film di apertura del SXSW

Il nuovo film di Terrence Malick, Song to Song, verrà proiettato in anteprima mondiale al South by Southwest, durante la serata di apertura.

L'evento cinematografico e televisivo si svolgerà da venerdì 10 marzo e proseguirà fino al 19. In programma ci sono anche le première della serie American Gods tratta dal romanzo di Neil Gaiman, The Melody of Dust, Residente, Signature Move di Jennifer Reeder e Spettacolo co-diretto da Jeff Malmberg e Chris Shellen.

Janet Pierson, alla guida del Festival, ha dichiarato: "Terrence Malick è un poeta cinematografico venerato di classe mondiale. La sua opera è un vero tesoro di attori talentuosi e di una visione. Ambientato nel mondo della musica e ad Austin, Song to Song è la scelta perfetta per la serata di apertura per SXSW".

La trama ufficiale è la seguente:

In questa storia d'amore moderna ambientata nella scena musicale di Austin, in Texas, due coppie intrecciate tra loro - composte dai cantautori in difficoltà Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling), e dal magnate della musica Cook (Michael Fassbender) e dalla cameriera che adesca (Natalie Portman) - inseguono il successo attraverso un panorama rock'n'roll di seduzione e tradimento.

Home News Song to Song, diretto da Terrence Malick, film di...