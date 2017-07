Son of Shaolin: Rick Famuyiwa possibile regista del film tratto dalla graphic novel

Rick Famuyiwa, dopo l'addio a The Flash, sembra abbia accettato la regia di Son of Shaolin, il progetto della Sony Pictures tratto dalla graphic novel pubblicata da Image Comics.

L'opera è scritta da Jay Longino e le illustrazioni sono di Caanan White.

Tra le pagine ci si può immergere in un'epica avventura ambientata nel mondo del kung-fu che si svolge nei vicoli sperduti e nelle gallerie della metropolitana di Harlem, a New York. Kyrie, un aspirante artista di strada in difficoltà, scopre di essere l'ultimo discendente di una setta segreta di guerrieri shaolin. Confuso e insicuro su cosa fare, il ragazzo trova nel misterioso Maestro Fong una figura paterna. Fong gli insegna quindi le arti marziali per prepararlo a uno scontro con Red Fist, il killer spietato che ha già ucciso gli altri membri della famiglia di Kyrie.

Tra i produttori ci sarà anche Dwayne Johnson con la sua Seven Bucks Entertainment.

