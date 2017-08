Son of Shaft: Jessie T. Usher sarà il protagonista del film

Jessie Usher sarà il protagonista del film Son of Shaft, il progetto prodotto da New Line Cinema, che racconterà la storia del figlio del famoso poliziotto.

Samuel L. Jackson starebbe inoltre trattando con la produzione per riprendere il ruolo avuto nel reboot diretto da John Singleton nel 2000, in cui era il nipote di John Shaft, ruolo affidato a Richard Roundtree che a sua volta potrebbe far parte del cast.

Usher, recentemente tra i protagonisti di Independence Day: Rigenerazione, interpreterà il giovane obbligato a collaborare con il padre a una missione, nonostante i due non vadano d'accordo.

La regia del lungometraggio, scritto da Kenya Barris, sarà di Tim Story.

