Solo: A Star Wars Story sarà il titolo ufficiale del nuovo film della saga stellare

Il regista Ron Howard ha annunciato via Twitter il titolo ufficiale del nuovo film della saga stellare dedicato alla giovinezza di Han Solo, l'iconico personaggio interpretato da Harrison Ford e nel lungometraggio in arrivo nel 2018 da Alden Ehrenreich.

Lo spinoff si chiamerà semplicemente Solo: A Star Wars Story, come svelato nel video in cui il filmmaker si rivolge ai fan e annuncia la fine delle riprese:

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr — Ron Howard (@RealRonHoward) October 17, 2017

Nel cast di Solo: A Star Wars Story troviamo Emilia Clarke, Thandie Newton, Woody Harrelson, e Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian.

