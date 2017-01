Sofia Vergara, polemiche per la battuta ai Golden Globes 2017

A volte, tentando di far ridere a tutti i costi, si eccede nella misura. E' ciò che è successo a Sofía Vergara nel corso della cerimonia di consegna dei Golden globes. Nell'introdurre le tre figlie di Sylvester Stallone, l'interprete di Modern Family ha inaugurato il discorso con la seguente frase: "La Hollywood Foreign Press Association ha una tradizione anale..."

Fingendo di essere emozionate, l'attrice ha proseguito: "Non intendevo... hanno una tradizione ano... Hanno una tradizione in cui ogni anno scelgono figli di interpreti celebri per aiutare durante la presentazione e consegna dei premi. Quest'anno i doveri di Miss Golden Globes saranno compiuti dalle tre belle figlie di Sylvester Stallone e Jennifer Flavin, Scarlet, Sistine e Sophia Stallone."

Sono in molti a sospettare che l'errore fosse in realtà una gag accuratamente preparata e la stessa Sofia Vergara sembra confermare questa ipotesi con il suo intervento su Instagram in cui condivide una sua foto durante il backstage, accompagnata dalla scritta: "Sembro sola dietro le quinte, ma stavo cercando di inventare il mio scherzo dell'ano hahhahha!!!!"

I look lonely back stage but I was just trying to come up with my an*s joke hahhahha!!!!#goldenglobes2017 #itsallaboutentertaining Una foto pubblicata da Sofia Vergara (@sofiavergara) in data: 8 Gen 2017 alle ore 18:24 PST

Il gioco di parole rievoca i problemi con l'inglese del personaggio interpretato da Sofia Vergara in Modern Family, la bella Gloria, ma l'eccesso di volgarità e l'ironia sull'inglese dei latinos non sono stati apprezzati dal pubblico che si è riversato sui social media criticando pesantemente l'attrice di origine colombiana.

"Vorrei che vivessimo in un mondo in cui Sofia Vergara non deve costantemente prendersi in giro per esistere" ha scritto un utente su Twitter, mentre un altro ha twittato "Perché Sofia Vergara continui a partecipare a cerimonie in cui si deve prendere in giro per il suo accento e la sua conoscenza dell'inglese è davvero qualcosa che non riesco a comprendere."

