Sofia Vergara è la star della tv più pagata secondo la lista di Forbes

Per il sesto anno consecutivo è Sofía Vergara l'attrice più pagata nel settore televisivo. La lista annuale diffusa da Forbes riporta infatti che l'interprete di Gloria Delgado-Pritchett in Modern Family ha guadagnato, nel periodo di tempo compreso tra il 2 giugno 2016 e l'1 giugno 2017, 41.5 milioni di dollari al netto delle tasse e di altre spese.

Il 75% della cifra totale è stata ottenuta grazie ai suoi contratti, alle sponsorizzazioni e altre attività, e solo il 25% dai compensi ricevuti per la sua interpretazione nella comedy.

In seconda posizione c'è poi Kaley Cuoco con 26 milioni di dollari, seguita da Mindy Kaling ed Ellen Pompeo che si sono fermate entrambe a 13 milioni di dollari.

Ecco la top 10:

Sofia Vergara - 41.5 milioni

Kaley Cuoco - 26 milioni

Mindy Kaling - 13 milioni

Ellen Pompeo - 13 milioni

Mariska Hargitay - 12.5 milioni

Julie Bowen - 12 milioni

Kerry Washington - 11 milioni

Priyanka Chopra - 10 milioni

Robin Wright - 9 milioni

Pauley Perrette - 8.5 milioni

