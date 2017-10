Snowblind: Ashley Greene e Karl Urban nel cast del film

Saranno Karl Urban, Ashley Greene e Forrest Goodluck i protagonisti del film action Snowblind, diretto dal regista Marcus Alqueres.

La sceneggiatura è stata scritta da Hank Woon adattando l'omonimo romanzo scritto da Don Roff.

Il protagonista è un ranger, tormentato dai ricordi dolorosi di una tragedia in famiglia, che si ritrova bloccato con il suo plotone in uno chalet sperduto nei boschi. Mentre lottano per rimanere in vita e contro i propri demoni interiori, i membri del gruppo vengono divisi dalla scoperta di una scatola contenente 5 milioni di dollari e di un segreto oscuro e disturbante.

Alqueres ha lavorato agli effetti speciali di 300, Source Code e L'alba del pianeta delle scimmie e ha diretto il cortometraggio sci-fi The Flying Man.

