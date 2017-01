Sneaky Pete, dal 27 gennaio su Amazon Prime la serie di Bryan Cranston e Graham Yost

Patrizio Marino

Sneaky Pete, la serie Amazon Original prodotta dai vincitori di un Golden Globe e un Emmy Graham Yost e Bryan Cranston, sarà live su Amazon Prime Video in Italia il 27 gennaio. Recentemente confermata per una seconda stagione, la serie è stata il secondo Original più visto in streaming nel suo giorno di lancio negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dietro The Man in the High Castle (La svastica sul sole).

Con Giovanni Ribisi (Avatar), Marin Ireland (Effetti Collaterali), la vincitrice di tre Emmy Margo Martindale (The Americans), Peter Gerety (Prime Suspect), Libe Barer (Parenthood), Shane McRae (Still Alice) e Michael Drayer (Mr. Robot), Sneaky Pete ruota attorno a un truffatore, Marius (Ribisi), che esce di prigione solo per ritrovarsi preda del gangster che una volta era riuscito a derubare. La serie, una co-produzione con Sony Pictures Television, è prodotta da Graham Yost (The Americans), Bryan Cranston (Breaking Bad), Michael Dinner e Fred Golan (Justified), James Degus (All the Way) e Seth Gordon (Come ammazzare il capo... e vivere felici!).

In Sneaky Pete, Marius il truffatore, senza famiglia o amici, assume l'identità del suo compagno di cella, Pete, e si "riunisce" con la famiglia di Pete che non ha motivo di sospettare che non sia la persona cara da tempo persa. Quando un gangster tiene in ostaggio suo fratello a scopo di estorsione, Marius deve trovare un modo per liberarlo, e allo stesso tempo fare in modo che le sue bugie non vengano scoperte. Nel frattempo, i suoi nuovi "parenti" sono davvero originali e gli danno un assaggio della famiglia amorevole che non ha mai avuto, ma hanno segreti e le bugie minacciano di trascinare Marius in un mondo altrettanto pericoloso come quello da cui sta fuggendo.

Gli abbonati a Prime Video possono guardare tutti i 10 episodi di Sneaky Pete, nonché le altre serie Amazon Original, sempre e ovunque attraverso l'app Amazon Prime Video su smartphone e tablet Android e iOS, Tablet Fire, LG, Sony Android e Samsung Smart TV oppure online all'indirizzo PrimeVideo.com. È possibile scaricare titoli su dispositivi mobili per la visualizzazione offline. Sneaky Pete è disponibile in inglese con versione sottotitolata in francese, italiano, portoghese e spagnolo. Le versioni doppiate sono in arrivo. Altre serie Amazon Original come Goliath con William Hurt e il vincitore del Golden Globe Billy Bob Thornton, Z: The Beginning of Everything interpretato da Christina Ricci, Crisis in Six Scenes di Woody Allen, e altre ancora, saranno rilasciate a livello globale più avanti nel corso dell'anno.

