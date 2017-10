Snatch: clip esclusiva della serie ispirata al film di Guy Ritchie

Patrizio Marino

Oggi su TIMVISION arriva Snatch ispirata a fatti realmente accaduti e al film omonimo di Guy Ritchie. La serie mette al centro un gruppo di truffatori ventenni che per caso si ritrova con un furgone pieno di lingotti d'oro rubati e immischiati con il crimine organizzato. I giovani dovranno imparare a confrontarsi con la parte peggiore di Londra fatta di poliziotti corrotti, lottatori nomadi e gangster internazionali.

Protagonisti della serie sono Rupert Grint, noto per il suo ruolo di Ron Weasley nella saga di Harry Potter, Luke Pasqualino, conosciuto dal pubblico televisivo per la serie inglese Skins, Lucien Laviscount, Phoebe Dynevor e Ed Westwick che veste i panni del malavitoso Sonny Castillo.

Snatch, creata da Alex De Rakoff, è stata trasmessa per la prima volta dal servizio on demand Crackle ed è stata rinnovata per una seconda stagione. Oggi Movieplayer vi presenta in esclusiva un estratto del primo episodio della serie che ha tra i suoi produttori esecutivi lo stesso Rupert Grint.

