Slender Man: Sylvain White sarà il regista del film horror

A poche ore dall'annuncio della data in cui la HBO trasmetterà il documentario Beware the Slenderman, la Screen Gems ha rivelato che Sylvain White (Stepping - Dalla strada al palcoscenico) si occuperà della regia di un nuovo film horror ispirato alla terrificante figura.

Il progetto si intitolerà semplicemente Slender Man e la sceneggiatura è stata firmata da David Birke.

Sul grande schermo si assisterà quindi alla storia della creatura sovrannaturale caratterizzata da un'altezza superiore alla norma e particolarmente longilinea, con braccia lunghe e un volto senza lineamenti, e che viene considerata il responsabile della scomparsa di numerosi bambini e adolescenti.

Le riprese del lungometraggio inizieranno in primavera e per ora non sono stati annunciati i nomi degli attori scelti dalla produzione.

