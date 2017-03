Slam - Tutto per una Ragazza: la nostra video recensione del film

Valerio Di G.

La videorecensione di oggi ci porta alla scoperta del film Slam - Tutto per una ragazza. L'adattamento del best-seller di Nick Hornby è la storia di Samuele, ragazzo di sedici anni che ama lo skateboard. Il giovane sogna di fuggire in America coltivando un'amicizia immaginaria con il suo eroe, Tony Hawk, per evadere dalla realtà. Slam - Tutto per una Ragazza traduce la scrittura brillante di Hornby in una produzione sincera, divertente e tutta Italiana con un cast di giovanissimi tra cui il protagonista Ludovico Tersigni. Il film diretto da Andrea Molaioli include nel cast anche Jasmine Trinca, Luca Marinelli e Tony Hawk nei panni di se stesso. A parlarcene è Alessia Starace, ecco la videorecensione!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Slam - Tutto per una Ragazza: la nostra video...