Skyscraper: Pablo Schreiber nel cast del thriller con Dwayne Johnson

Pablo Schreiber, nel cast della serie American Gods, reciterà nel film di azione Skyscraper che ha come protagonista Dwayne Johnson. Il regista del progetto sarà Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo) e tra gli interpreti ci saranno anche Chin Han e Neve Campbell.

La produzione targata Legendary e Universal Pictures racconterà quello che accade a un ex membro dell'FBI che si occupava di salvataggi, il veterano Will Ford, che ora lavora per garantire la sicurezza dei grattacieli. Durante un viaggio di lavoro in Cina viene incolpato di una tragedia avvenuta nell'edificio più alto e sicuro al mondo, dovendo quindi fuggire e cercare di individuare i colpevoli, oltre a salvare in qualche modo la sua famiglia che è intrappolata all'interno dell'edificio.

Il thriller in 3D arriverà nei cinema americani il 13 luglio 2018.

