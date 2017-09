Skyscraper: Dwayne Johnson in una nuova foto dal set!

La star Dwayne Johnson ha condiviso su Instagram uno scatto dal set del suo nuovo film Skyscraper. L'immagine in bianco e nero lo raffigura sanguinante e in procinto di eseguire uno stunt per il film.

Skyscraper vede The Rock nei panni di Will Ford, un veterano ed ex-agente FBI che lavora nel personale di sicurezza di alcuni importanti grattacieli. In Cina, Ford, dovrà salvare la sua famiglia intrappolata in un altissimo edificio circondato dalle fiamme, mentre viene braccato dalle autorità ritenuto responsabile.

Nello scatto l'attore di Baywatch e Fast & Furious 8 è insieme al regista Rawson Marshall Thurber con cui ha già lavorato in Una spia e mezzo. Parlando di lui Johnson ha scritto: "Un ragazzo davvero in gamba, ambizioso ed estremamente concentrato e metodico che vuole realizzare un film epico e fottutamente intenso per i fan!". Ecco l'immagine:

Un post condiviso da therock (@therock) in data: 3 Set 2017 alle ore 23:41 PDT

Skyscraper è diretto da Rawson Marshall Thurber e nel cast insieme a Dwayne Johnson troviamo Pablo Schreiber e Neve Campbell! Il film è atteso per il 13 Luglio 2018!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Skyscraper: Dwayne Johnson in una nuova foto dal...