Siren: le sirene sono reali nel trailer della nuova serie tv di Freeform

Freeform ha diffuso un nuovo trailer di Siren. La serie tv in 10 episodi ci permetterà di fare la conoscenza di una cittadina americana ricca di leggende locali sulle sirene. Le sirene in questione, però, saranno molto diverse da quelle più classiche, visto che dal trailer sembrano essere in grado di difendersi dagli importuni. Siren approderà sul piccolo schermo nell'estate del 2018.

Siren è ambientato a Bristol Cove, cittadina costiera nota per le leggende di sirene. Quando l'arrivo di una misteriosa ragazza conferma che il folclore corrisponde a verità, si scatena un conflitto con gli umani per il possesso del mare. Alex Roe interpreta Ben, un brillante biologo marino affascinato da una nuova ragazza giunta in città, Ryn (Eline Powell), strana donna che nasconde oscuri segreti. Fola Evans-Akingbola è Maddie, biologa marina collega di Ben che nutre sospetti verso Ryn. Ian Verdun interpreta Xander, marinaio alla ricerca della verità, mentre Rena Owen è Helen, eccentrica donna conosciuta da tutti in paese che potrebbe sapere sulle sirene più cose di quanto lasci intendere.

Emily Whitesell sarà showrunner e produttrice esecutiva di Siren.

