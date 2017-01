Sing, Minions: in arrivo i sequel. Pets 2 rinviato di un anno

Illumination Entertainment e Universal Pictures annunciano i sequel delle loro hit animate. Minions 2 arriverà nei cinema il 3 luglio 2020, mentre Sing 2 seguirà il 25 dicembre 2020. Il sequel di Pets - Vita da animali slitta dal 13 luglio 2018 al 3 luglio 2019.

The Secret Life of Pets 2 seguirà il blockbuster incentrato sulle vite di un gruppo di animali domestici i cui padroni escono tutto il giorno per andare al lavoro. Il fondatore della Illumination Christopher Meledandri produrrà il sequel che vedrà il ritorno dello sceneggiatore Brian Lynch e del regista Chris Renaud. Pets - Vita da animali ha incassato 875,5 milioni nel mondo.

Incassi stellari per Minions che ha raggiunto 1 miliardo e 159 milioni di dollari ed è ancora oggi undicesimo nella classifica dei principali incassi di sempre. Nel film i Minions vengono mostrati come servitori di tutti i più celebri villain della storia. Rimasti senza leader a causa di un grave errore, i Minions cadono in una profonda depressione. A quel punto gli eroici Kevin, Stuart e Bob si imbarcano in un viaggio per trovare un nuovo cattivo da servire.

L'hit natalizio Sing vede protagonista Buster Moon, un koala che gestisce un teatro in passato famoso che ora affronta un periodo difficile. Buster è un ottimista, ama il teatro più di ogni altra cosa e cerca di salvarlo ideando la più grande competizione canora di sempre. Tra i concorrenti ci saranno un topo, una timida elefantina che ha paura del palcoscenico, una madre con problemi economici, un gorilla gangster che vorrebbe lasciarsi alle spalle il mondo del crimine, e un porcospino punk-rock che vuole una carriera da solista. Supercast vocale composto dalle star Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane e Tori Kelly per un film che ha incassato oltre 400 milioni di dollari.

