Simon Pegg e Nick Frost stanno scrivendo un nuovo progetto

Una delle coppie più divertenti della comicità britannica sta per tornare a a lavorare insieme. A tre anni dall'ultimo progetto comune le star Nick Frost e Simon Pegg hanno annunciato che a breve torneranno a recitare insieme.

Nick Frost anticipa: "Con Simon stiamo lavorando a un nuovo progetto. Stiamo cercando di fare qualcosa di speciale. E' un work in progress e nel corso dell'anno potremmo avere qualcosa in più da raccontare."

Nick Frost e Simon Pegg si sono conosciuti negli anni '90 quando Frost lavorava nello stesso ristorante messicano in cui la ragazza di Pegg faceva la cameriera. Dopo il successo della commedia tv Spaced, diretta da un giovanissimo Edgar Wright, il trio ha rivoluzionato la comicità inglese rivistando i generi nella celebre Cornetto Trilogy (L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead, Hot Fuzz e La fine del mondo). Nel 2011 Nick Frost e Simon Pegg hanno recitato insieme nella pazza commedia sci-fi on the road Paul.

"Credo di voler fare qualcosa nel mondo della fantascienza" prosegue Nick Frost. "Qualcosa collegato ai fantasmi o in stile 'Monster of the Week' in versione comica. Con due ragazzi e una ragazza, un po' come X-Files, ma senza che lavorino per la CIA. Non so ancora se il progetto andrà in televisione o al cinema. In questo periodo la tv offre molti più soldi. Non siamo Judd Apatow o J.J. Abrams perciò le persone ci dicono 'Vorremmo vedere questo'. Ognuno ha un lavoro da fare e ognuno ha un'opinione su ogni cosa. Quando intervengono nei nostri progetti, ci viene spontaneo chiederci 'Che cosa accidenti ne sai?' Ma diventando più vecchi e saggi, siamo più sicuri. Perciò il prossimo lavoro potrebbe essere grandioso."

