Silence: il trailer italiano del film di Martin Scorsese

La 01 Distribution ha diffuso il trailer italiano Silence, il nuovo film Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street), atteso nelle nostre sale il 12 gennaio.

Il lungometraggio ha come protagonisti gli attori Andrew Garfield, Liam Neeson, Ken Watanabe e Adam Driver.

Ecco il video:

Silence racconterà la storia di due padri gesuiti (Garfield e Driver) i quali, nel XVII secolo, affrontano violenze e persecuzioni mentre si recano in Giappone per raggiungere il loro mentore (Liam Neeson), che ha deciso di rinnegare la fede e diventare apostata, e diffondere la parola di Dio in Oriente.

