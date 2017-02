Sienna Miller sarà The Burning Woman

Nuovo ingaggio per Sienna Miller. L'attrice inglese affiancherà Christina Hendricks in The Burning Woman, dramma familiare che vede nel cast anche Jacki Weaver e Aaron Paul.

The Burning Woman è firmato da Brad Ingelsby, già autore di Il fuoco della vendetta. Il dramma, ambientato ancora una volta nella periferia industriale di una città americana della Pennsylvania, vede protagonista una trentaduenne la cui figlia adolescente scompare, lasciandola da sola con un nipote da crescere. La storia ha luogo undici anni dopo la scomparsa, quando la donna cerca di capire cosa sia successo e, mentre accudisce il nipote, decide di indagare per conto suo per scoprire la verità.

Jake Scott è stato chiamato a dirigere il film prodotto dalla Scott Free di Ridley Scott. Sienna Mille sarà ospite della Berlinale dove presenterà l'atteso Z - La città perduta.

