Shymalan svela sequel di Split-Unbreakable con Bruce Willis e Samuel L. Jackson

Il regista M. Night Shyamalan ha confermato che il suo prossimo film completerà la trilogia iniziata con Unbreakable - Il predestinato e recentemente proseguita con Split.

Il progetto si intitolerà Glass e potrà contare sul ritorno nel cast di Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy e la giovane star Anya Taylor-Joy.

A produrre il film saranno la Universal Pictures e la Blumhouse e la data prevista per la distribuzione nelle sale è il 18 gennaio 2019.

My new film is the sequel to #Unbreakable AND #Split. It was always my dream to have both films collide in this third film.