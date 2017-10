Shining: ad Halloween il Politeama di Viareggio si trasformerà nell'Overlook Hotel

È un'occasione più unica che rara quella di poter rivedere sul grande schermo uno dei capolavori della storia del cinema mondiale come Shining di Stanley Kubrick. Se poi questo film è l'adattamento di un altro celeberrimo romanzo di uno dei maestri assoluti del brivido, quale è Stephen King, allora l'occasione di poterlo ospitare in Versilia per Halloween, è ancora più ghiotta.

Ecco che dal 31 Ottobre al 2 Novembre il film sarà al Cinema Politeama di Viareggio (LU) e proprio per la serata di Halloween, Martedì 31 Ottobre Operazione Paura Film Festival presenta un'iniziativa dedicata, che trasformerà il teatro-cinema di Viareggio nella sala dell'Overlook Hotel: il pubblico è invitato a partecipare alla proiezione, che si terrà a spettacolo unico alle 21:00 vestito, o meglio mascherato, come i personaggi del film cult di Kubrick, l'iconico Jack Torrance/Jack Nicholson (camicia a quadri e felpa/cardigan rosso, in dotazione un'accetta rigorosamente finta), la moglie Wendy/Shelley Duvall/PEOPLE, il piccolo Danny/[PEOPLE=/personaggi/danny-lloyd_290/]Danny Lloyd (salopette blu e maglione rosso), il barista-fantasma (camicia bianca, papillon e giacca rossa) e le gemelline che invitavano Danny a "giocare con noi, per sempre!" (Abito celeste, calzini bianchi al ginocchio, ballerine nere). Ovviamente il pubblico si potrà sbizzarrire nell'elaborazione dei costumi degli ospiti dell'Overlook Hotel e avrà una speciale offerta per il biglietto d'ingresso: ingresso 2X1, un biglietto intero a 10€ e uno omaggio per un accompagnatore.

Leggi anche:

Inoltre in questi giorni Operazione Paura Film Festival - in attesa della prossima edizione per cui fervono i lavori - sta dedicando sulla propria pagina Facebook una serie di post dedicati alle influenze del cinema italiano sul film di Kubrick: in pochi sanno che il regista cult statunitense conosceva bene il cinema italiano, negli anni '60 era entrato in contatto con Antonio Margheriti, regista dei primi film di fantascienza made in Italy, per la realizzazione degli effetti speciali di 2001: Odissea nello spazio, e aveva avuto modo di conoscere i lavori di Mario Bava, indiscusso maestro dell'horror.

Tutti coloro che stamperanno e consegneranno alla cassa i post dedicati della pagina facebook "Operazione Paura Film Festival" avranno diritto al biglietto ridotto a 8€.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Shining: ad Halloween il Politeama di Viareggio...