Shia LaBeouf protagonista di The Peanut Butter Falcon

Tra un progetto artistico e l'altro, ogni tanto Shia LaBeouf trova anche il tempo per fare film. Mentre si attende l'uscita dell'interessante American Honey, presentato in anteprima a Cannes lo scorso anno, l'attore si sarebbe unito al cast della pellicola indie The Peanut Butter Falcon .

A dirigere il film saranno gli sceneggiatori Tyler Nilson e Mike Schwartz. La storia, che ha un sapore avventuroso alla Mark Twain, è incentrata su Zak, giovane uomo affetto dalla Sindrome di Down, che fugge dalla casa di riposo in cui vive per perseguire il suo sogno e iscriversi alla scuola di wrestling Saltwater Redneck nella speranza di diventare un wrestler professionista.

Shia LaBeouf interpreterà il ruolo di un piccolo criminale, anche lui in fuga, che si trasformerà in un insospettabile alleato per Zak.

Al momento si attende l'arrivo al cinema di Borg vs McEnroe, biopic sportivo che vede Shia LaBeouf nei panni dell'iracondo campione di tennis John McEnroe.

