Sherlock: 'The Final Problem' piratato dalla tv di stato russa. BBC apre un'indagine

Dopo la messa in onda del gran finale della quarta stagione di Sherlock, BBC ha aperto un'indagine per capire come l'episodio in questione sia stato deliberatamente piratato dalla tv di stato russa.

The Final Problem è andato in onda in inghilterra domenica sera, ma una versione russa, corredata di uno spot che collegava l'episodio al russo Channel One, è emersa sul web sabato. Channel One possiede i diritti della messa in onda di Sherlock in Russia.

Una fonte della BBC avrebbe dichiarato che la messa in rete dell'episodio sarebbe "ben più di un incidente": "BBC Worldwide prende le violazioni dei nostri protocolli di sicurezza molto sul serio e abbiamo aperto un'indagine per capire come sia possibile che il nostro prodotto sia finito in rete."

Leggi anche: Sherlock 4, episodio 3: il problema finale è la famiglia

Sono in molti a sospettare che la Russia abbia volontariamente boicottato BBC rendendo Sherlock disponibile in rete prima del tempo. Il Cremlino si sarebbe voluto vendicare della recente decisione di espandere la produzione in lingua russa da parte di BBC World Service. Inoltre Mosca avrebbe cercato di congelare i capitali della BBC in Russia dopo che la filiale della Royal Bank of Scotland ha deciso di chiudere i conti di Russia Today.

La Russia si difende dalle accuse biasimando la BBC per la malgestione delle proprie proprietà intellettuali, ma la stessa produttrice di Sherlock Sue Vertue è scesa in campo su Twitter sabato annunciando pubblicamente la messa in rete illegale dell'episodio e lanciando un appello ai fan: "La versione russa di #Sherlock TFP è stata diffusa illegalmente sul web. Per favore, non condividetela. Siete stati così bravi evitando di diffondere spoiler. Ci siamo quasi."

Russian version of #Sherlock TFP has been illegally uploaded.Please don't share it. You've done so well keeping it spoiler free.Nearly there — sue vertue (@suevertue) 14 gennaio 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Sherlock: 'The Final Problem' piratato dalla tv...