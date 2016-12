Sherlock: il nuovo promo anticipa il ritorno di Moriarty?

Uno dei quesiti irrisolti legati a Sherlock riguarda il destino di Moriarty. Il villain interpretato da Andrew Scott sembrava defunto una volta per tutte, ma nuovi segni della sua presenza hanno cominciato a manifestarsi verso il finale della terza stagione.

Adesso un nuovo promo che anticipa il ritorno di Sherlock su BBC One torna ad ammiccare a un possibile ritorno del villain. Nel promo vediamo i cartelloni pubblicitari di Piccadilly Circus illuminati dalla celebre scritta "Did you miss me?".

In attesa di scoprire se rivedremo Moriarty, la quarta stagione di Sherlock ospiterà un nuovo villain interpretato da Toby Jones. Il suo nome è Culverton Smith e il personaggio viene descritto come "il male più puro". Nell'originale L'avventura dell'investigatore morente, Smith tenta di avvelenare Sherlock inviandogli un regalo, ma Holmes capisce le sue intenzioni e si finge morente per poter sentire il villain che confessa i suoi numerosi delitti.

Sherlock farà ritorno su BBC One il 1 gennaio, dal giorno successo l'episodio sarà disponile su Netflix.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Sherlock: il nuovo promo anticipa il ritorno di...