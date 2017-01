Sherlock 4: Mark Gatiss risponde "per le rime" ai critici

Non tutti sono rimasti soddisfatti dall'apertura della nuova stagione di Sherlock. Tra le varie critiche mosse all'episodio The Six Thatchers si parla di toni eccessivamente cupi e di diffusa violenza, soprattutto nella scena in cui Sherlock Holmes affronta in una piscina il mercenario Ajai.

Mark Gatiss, co-creatore, produttore e interprete dello show nonché sceneggiatore dell'episodio incriminato a deciso di rispondere alle critiche componendo una poesia. Il componimento in rima spiega che il celebre detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle è sempre stato un dotato lottatore, anche se preferisce usare il cervello per risolvere i casi.

Leggi la nostra recensione: Sherlock: profumo di morte in apertura della quarta stagione

Gatiss ha così composto dei versi in cui fa riferimento ad alcune delle più famose storie di Sherlock Holmes per ribattere alle obiezioni citando i momenti salienti in cui Holmes ha dovuto misurarsi coi nemici anche sul piano fisico.

Di seguito il poema in versione originale:

"Here is a critic who says with low blow

Sherlock's no brain-box but become double-O.

Says the Baker St boy is no man of action -

whilst ignoring the stories that could have put him in traction.

The Solitary Cyclist sees boxing on show,

The Gloria Scott and The Sign of the Fo'

The Empty House too sees a mention, in time, of Mathews,

who knocked out poor Sherlock's canine.

As for arts martial, there's surely a clue

in the misspelled wrestle Doyle called baritsu.

In hurling Moriarty over the torrent

did Sherlock find violence strange and abhorrent?

In shooting down pygmies and Hounds from hell

Did Sherlock on Victorian niceties dwell?

When Gruner's men got him was Holmes quite compliant

Or did he give good account for The Illustrious Client?

There's no need to invoke in yarns that still thrill,

Her Majesty's Secret Servant with licence to kill

From Rathbone through Brett to Cumberbatch dandy

With his fists Mr Holmes has always been handy."

Il secondo episodio della quarta stagione di Sherlock, The Lying Detective, andrà in onda su BBC l'8 gennaio e il giorno successivo sarà disponibile su Netflix.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Sherlock 4: Mark Gatiss risponde "per le rime" ai...