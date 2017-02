Shazam!: David F. Sandberg, dopo Lights Out, regista del cinecomic?

Potrebbe essere David F. Sandberg il regista di Shazam! , il nuovo film di supereroi tratto dai fumetti della DC che avrà come protagonista Dwayne Johnson nel ruolo del malvagio Black Adam e sarà prodotto dalla New Line.

Il filmmaker ha recentemente diretto il film Lights Out - Terrore nel buio, tratto dall'omonimo cortometraggio di cui era autore, e ha girato anche Annabelle 2, il sequel horror in arrivo sugli schermi ad agosto.

La sceneggiatura del lungometraggio, che dovrebbe essere distribuito nei cinema americani nel 2019, è stata scritta da Darren Lemke e la storia avrà come protagonista il teenager Billy Batson che si trasforma in un supereroe pronunciando la parola magica Shazam.

