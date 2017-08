Sharknado 5: Ian Ziering pagato più di Gal Gadot per Wonder Woman!

Sharknado è diventato presto un caso dopo la sua uscita in televisione nel 2013. Il film è diventato subito virale, provocando più di 5000 tweet al minuto durante la messa in onda del suo primo capitolo, tanto da ricevere anche un veloce passaggio al cinema. La casa di produzione Asylum da lì ha messo in cantiere quattro sequel, di cui l'ultimo in arrivo proprio oggi. Sharknado 5... Earth 0 vedrà il protagonista Fin Shepard (Ian Ziering) combattere tornado infestati dagli squali in giro per il mondo.

Alla scrittura e alla regia sempre Thunder Levin e Anthony C. Ferrante, per una saga che ha spopolato anche nei videogames, nei romanzi e nei mockumentary, olytr che nei crossovers con altri show SYFY come Z Nation. Ma nonostante il successo, l'ingaggio del protagonista stupisce molti, soprattutto se paragonato all'ingaggio di un'attrice protagonista di uno dei film più grossi e di successo dell'estate 2017.

Secondo THR, Ian Ziering guadagnerà 500.000 dollari per riportare Finn in Sharknado 5, mentre la paga base di Gal Gadot per Wonder Woman era pari a 300.000 dollari. Già quest'ultimo numero è stato protagonista di polemiche, visto che per far interpretare Superman a Henry Cavill in L'uomo d'acciaio, la DC ha fruttato - a fine corsa - 14 milioni di dollari all'attore.

I 300.000 dollari di Gal Gadot fanno parte di un accordo di partenza, dove l'attrice avrebbe ricevuto questa cifra per ognuno dei primi tre film con la DC, Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman e Justice League , ma non sono contati i bonus in base al box office (dove Wonder Woman sta volando verso gli 800 milioni di dollari di incasso).

