Shameless: la serie ottiene il rinnovo per una nona stagione

Domenica ha debuttato su Showtime l'ottava stagione della serie Shameless e l'emittente ha annunciato il rinnovo per un'altra stagione.

Lo show ha come protagonisti William H. Macy, nel ruolo di Frank Gallagher, ed Emmy Rossum che interpreta Fiona, la maggiore dei fratelli Gallagher che si aiutano a vienda mentre il padre se ne sta in giro per il South Side of Chicago a fare danni.

Nell'ottava stagione Frank riacquista la lucidità dopo aver annebbiato la mente con la droga a lungo e diventa finalmente un membro attivo della società, mentre Fiona dovrà affrontare decisioni difficili.

Lo showrunner e produttore esecutivo John Wells ha sottolineato: "Siamo davvero grati a Showtime per averci dato l'opportunità di continuare a realizzare Shameless".

